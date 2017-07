Dragnea: Ma astept sa fiu audiat de doamna Kovesi pentru orice se intampla. Si daca ploua!

Liderul social-demorat a reiterat ca nu ar avea nicio legatura cu Tel Drum, iar in momentul in care a fost intrebat daca se asteapta sa fie audiat in dosarul referitor la aceasta firma a dat un raspuns cat se poate de categoric.

“Eu inteleg ca am legatura cu tot ce se intampla in romania, si nu numai in Teleorman, in general (…) Ma astept sa fiu audiat de doamna Kovesi, pentru orice se intampla in tara asta, si daca ploua. Nu cred ca mai e un secret pentru cineva ca sunt tinta acestei doamne de foarte mult timp. N-am nicio legatura cu Tel Drum-ul. Despre Tel Drum se vorbeste de 12 ani si nu cred ca mai e cineva copil, care sa creada ca anchetele care au aparut pe diverse site-uri au fost ca rezultat al cercetarii acelor site-uri”, a sustinut Liviu Dragnea, de la Parlament.

foto: Facebook