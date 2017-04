Dragnea lauda hotararea lui Ponta: Sa-l tina Dumnezeu asa!

Decizia lui Ponta de a nu se mai contra, in public, cu Dragnea pare sa ii surada liderului PSD.

“E o decizie inteleapta, sa-l tina Dumnezeu asa, e foarte bine. Eu n-am spus lucruri rele despre Victor Ponta si n-am de gand sa spun”, a transmis al treilea om in stat, de pe holurile Parlamentului.

Replica sa vine dupa ce fostul numar 1 in cadrul Partidului Social Democrat dadea, recent, de inteles, la un post TV, ca nu are de gand sa mai intre in astfel de contre publice cu Dragnea, cat sa nu-si “faca rau” unul altuia prin aceste atacuri verbale.