Dragnea l-a asigurat pe Timmmermans: nu avem vreun obiectiv in a impiedica lupta anticoruptie

La finele discutiilor avute cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, al treilea om in statul roman a facut o serie de referiri la intrevederea cu Frans Timmermans.

“Guvernul este incurajat, este sprijinit, i-am explicat ca nu am avut si nu avem si nu vom avea (…) vreun obiectiv in a impiedica lupta impotriva coruptiei (…), dar in acelasi timp (….) am discutat despre imunitatea parlamentara”, a sustinut Liviu Dragnea, de la Parlament.

Cat despre monitorizarea MCV, aspect avut in vedere in cadrul discutiei cu inaltul oficial european, presedintele Camerei Deputatilor a facut o paralela cu amanarea aderarii Romaniei la Spatiul Schengen. “Si Guvernul si Parlamentul, ca si institutii, ne dorim ca acest raport sa inceteze, am facut o paralela la aderarea noastra al Schengen (…) de fiecare data s-a mai spus ca inca nu e suficient, ca mai trebuie ceva, neafland niciodata clar care mai sunt acele lucruri care sa trebuia sa sa fie indeplinita”, a tinut sa atraga atentia liderul social-democrat.

“Din punctul meu de vedere a fost o discutie pozitiva”, a conchis Dragnea.

sursa foto: Facebook/Liviu Dragnea