Dragnea il lauda pe Valcov, dar asigura ca “nu se pune problema sa intre in Guvern”

Daca tot nu a facut un secret din faptul ca nu e multumit de activitatea actualului ministru de Finante si cum a confirmat, inca de zilele trecute ca a colaborat cu fostul ministru al Finantelor din Guvernul Ponta, Darius Valcov, la elaborarea programului de guvernare, multi s-au intrebat daca nu cumva exista posibilitatea ca fostul senator sa ajunga sa faca parte si din actualul Cabinet.

Seful PSD a exclus, insa, categoric o astfel de varianta. “Nu, Darius Valcov n-a fost deloc, n-a fost prezent la Ministerul de Finante. Eu cu Darius ma intalnesc de doua-trei ori pe saptamana, si nu numai eu. A lucrat la programul de guvernare (…) Este un om foarte bine pregatit, in care eu am avut incredere, atata timp cat a fost in Guvern, si am incredere in continuare in capacitatea lui economica, dar nu a fost Darius Valcov la Ministerul de Finante si nu se pune problema sa intre (…) in Guvern, nu isi doreste asa ceva”, a lamurit Livu Dragnea, de la Parlament.

