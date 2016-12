Dragnea e presedintele Camerei Deputatilor, al treilea om in stat

In urma votului desfasurat in decursul dupa-amiezii de miercuri, in plenul Camerei, Liviu Dragnea a fost ales noul presedinte al acestui for.

Au fost 216 voturi “pentru” si 101 “impotriva”, in conditiile in care pentru a fi inscaunat lider al Camerei Deputatilor, Dragnea ar fi avut nevoie de doar 164 de voturi, exprimate prin votul secret, cu buletine.

Insa trebuie subliniat faptul ca Dragnea nu a avut mari emotii in privinta noii functii, avand in vedere ca seful PSD-ului nu a avut contracandidat, propunerea social-democratilor nefiind secondata de nominalizari din partea altor grupuri parlamentare.

Astfel ca, in ziua in care a lamurit si care au fost considerentele pentru care a decis sa renunte la ideea de a ajunge premier, “deocamdata” – dupa cum chiar Dragnea a precizat, chiar la Cotroceni – propunand-o pe Sevil Shhaideh, liderul social-democrat si-a asigurat postura de al treilea om in stat.

Ar mai fi de spus faptul ca actualul lider al Senatului, co-presedintele ALDE Tariceanu, ar urma sa fie al doilea om in stat, pesedistii declarand ca sustin reinstalarea acestuia in postura ce ii revine celui de-al doilea om in stat. Mai mult, miercuri dupa-amiaza s-a aflat ca nu au fost alte propuneri formulate din partea altor grupuri parlamentare.