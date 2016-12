Dragnea e categoric in privinta propunerii de premier: “Daca va fi refuzata, ne vedem in alta parte”

Nominalizarea – surprinzatoare, pentru cei mai multi – a lui Sevil Shhaideh pentru functia de sef al Executivului va fi singura pe care Dragnea o va face, a tinut sa sublinieze seful PSD, la finele discutiilor cu primul om in stat.

Afirmatia sa – vazuta de unii ca un soi de avertisment adresat sefului statului – a fost rostita, pe un ton cat se poate de categoric, si nu o singura data, dupa discutiile cu Klaus Iohannis, chiar din incinta Palatului Cotroceni. “Am spus de la inceput ca noi vom avea o singura propunere. Daca aceasta propunere va fi refuzata, neexistand niciun motiv constitutional (…) atunci vom intelege nu s-a dorit ca cei care au castig alegerile si au majoritate sa faca Guvernul”, a subliniat, in prima faza, Dragnea.

Intrebat, apoi, o data in plus, ce s-ar putea intampla in situatia in care Klaus Iohannis ar respinge aceasta nominalizare, Dragnea a raspuns: “Eu nu voi mai veni cu o alta propunere. (…) Daca va fi refuzata, ne vedem in alta parte”. Ceea ce a fost interpretata drept o aluzie la o posibila actiune de suspendare a presedintelui, in cazul in care nu da unda verde propunerii de premier pe care a inaintat-o alianta care detine majoritatea parlamentara, din care face parte partidul care a obtinut, practic, cele mai multe procente la parlamentarele din 11 decembrie.

Cititi si: SURPRIZA MAJORA: Care e numele premierului propus de Dragnea!

Cine e Sevil Shhaideh, propunerea cu care PSD-ul a mers la Cotroceni

Totodata, acelasi Dragnea a declarat ca l-a intrebat pe Iohannis cand ar urma sa dea un raspuns in privinta variantei de premier, iar acesta i-ar fi spus ca urmeaza sa se hotarasca, fara sa-i poata preciza si cand anume.

Va amintim ca propunerea anuntata de seful PSD, flancat de cei doi sefi ai ALDE, este Sevil Shhaideh, nimeni alta decat succesoarea lui Liviu Dragnea la sefia Ministerului Dezvoltarii, functie preluata de aceasta in primavara anului trecut.