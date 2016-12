Dragnea, dupa decizia lui Iohannis privind premierul: Fiecare cu ritmul lui

N-a trecut o jumatate de ora de la anuntul primului om in stat, cum ca va lua o decizie in privinta desemnarii sefului de la Palatul Victoria abia dupa Craciun, ca liderul PSD a facut primele declaratii pe acest subiect, de la Palatul Parlamentului. Cu mentiunea ca “unica varianta” pe care o sustine este cea a instalarii lui Sevil Shhaideh in fruntea Executivului.

“Am luat nota de anuntul presedintelui cu privire la posibila desemnare a premierului dupa Craciun (…) noi eram pregatiti ca astazi sa fie facut anuntul (…) imi pare rau ca nu a fost anuntul facut astazi, am inteles ca doreste mai multe discutii presedintele, fiecare cu ritmul lui”, a replicat Dragnea la hotararea sefului statului de a cumpani pe aceasta tema.

Chiar daca a admis ca amanarea le-a dat planurile peste cap, in ideea ca nu degeaba se grabisera sa parcurga pasii necesari instalarii cat mai rapide a noului Legislativ, Dragnea spune ca ar fi vrut sa afle de la presedinte data cand va lua o decizie. “Dupa Craciun este o perioada destul de lunga”, a adaugat seful PSD, mentionand ca “obiectivul” aliantei este ca pana la 31 decembrie sa fie instalat Guvernul.

