Dragnea, dupa decizia lui Iohannis: Vrea sa declanseze o criza politica. In opinia mea, presedintele vrea suspendare

La mai putin de patru ore si jumatate de cand seful statului anunta faptul ca nu accepta propunerea facuta de PSD si sustinuta de ALDE, in persoana lui Sevil Shhaideh, liderul social-democrat a facut primele declaratii pe aceasta tema. Nu a aparut singur in fata presei, ci alaturi de co-presedintii ALDE, Calin Popescu Tariceanu si Daniel Constantin.

Liviu Dragnea si sefii ALDE nu au luat inca o decizie in privinta pasului urmator care va fi facut, o data ce seful statului a refuzat desemnarea lui Sevil Shhaideh in fruntea viitorului Guvern. Din cate au anuntat Dragnea si Tariceanu, se analizeaza inclusiv o eventuala varianta a suspendarii sefului statului.

”N-am reusit sa gasim niciun motiv”

In acest sens, Dragnea a spus ca pana miercuri seara – cel mai tarziu joi – PSD si ALDE vor lua o hotarare dupa anuntul lui Iohannis. ”Ce garantie am avea noi ca trimitem o alta propunere si nu va fi tavalita prin nu stiu ce site-uri? D-asta va spun ca trebuie sa ne gandim foarte bine”, a mentionat liderul PSD, partidul castigator al scrutinului din 11 decembrie, marti dupa-amiaza la Parlament.

”Ca si dvs., ca si toata tara, am urmarit si noi cu stupefactie- pot spune- anuntul presedintelui Iohannis. De fapt, raspunsul la propunerea noastra privind desemnarea unui prim-ministru al Guvernului Romaniei. Impreuna cu colegii mei am analizat in ultimele ore- care ar fi eventualele resorturi cinstite (…) care ar fi putut sta in spatele acestei decizii. N-am reusit sa gasim niciun motiv constitutional, nici alt motiv care sa tina de alte elemente, riscuri – eventual- si parerea noastra este ca acest om de fapt vrea sa declanseze o criza politica in Romania”, a subliniat Dragnea, adaugand ca joia trecuta seful statului ar fi sunat-o pe Shhaideh, ”spunandu-i ca o s-o numeasca”. Intre timp, din cate a anuntat acelasi Dragnea, Iohannis nu a revenit cu un telefon, pentru a-i da de veste lui Shhaideh ca, pana la urma, nu o va desemna ca premier, in ciuda faptului ca aceasta varianta s-a vehiculat, in ultimele ore, in spatiul public.

”Puterea suprema in acest stat o are Parlamentul”

Totodata, seful PSD a mai punctat ca ”dupa alegeri am sperat ca si dl Iohannis si institutiile cu care se consulta au inteles ca oamenii (…) nu vor jocuri oculte (…) inteleg ca dl Iohannis nu vrea sa respecte votul din 11 decembrie, sa dea – asa cum spune Constitutia- (…) legitimitate guvernului pe care romanii l-au votat”.

Nu in ultimul rand, Dragnea a anuntat faptul ca se va face o analiza si ca daca in urma acesteia se va ajunge la concluzia ca ”e bine – pentru tara- sa il suspendam pe presedinte n-o sa am niciun fel de ezitare”, numarul 1 in cadrul formatiunii social democrate amintind ca PSD si ALDE au majoritate in Parlament. ”Puterea suprema in acest stat o are Parlamentul”, a subliniat Dragnea.

A fost, asadar, o prima – si mult-asteptata – reactie din directia conducerii PSD, dupa ce presedintele Iohannis a precizat faptul ca ”solicita” o noua propunere din partea coalitiei formate de pesedisti cu cei de la formatiunea condusa de Tariceanu si Constantin, in speta ALDE. Ar fi de mentionat faptul ca Iohannis nu a facut public un motiv prin intermediul caruia sa explice in vreun fel decizia sa.

Va amintim faptul ca au fost doua nominalizari de posibil premier, atat Sevil Shhaideh, sustinuta de PSD, ALDE, dar si de UDMR, cat si Eugen Tomac, din partea PMP-ului.