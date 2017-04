Dragnea, despre proiectul privind TVA 0 la tranzactii imobiliare: N-as vrea sa renuntam

In conditiile in care s-a speculat, recent, ca Guvernul ar putea renunta la aceasta masura prevazuta in programul de guvernare, iar cu doar cateva zeci de minute inainte ca liderul PSD-ului sa faca precizari pe acest subiect, premierul Grindeanu spunea ca “nu stie sa se fi retras”, dar ca are de gand sa vorbeasca cu Dragnea, liderul social-democrat si-a spus parerea pe acest subiect.

“Am stabilit cu colegii mei din comisiile de specialitate sa ne vedem saptamana viitoare sa spuna care sunt ultimele discutii cu agentii economici din domeniu (…) cei carora ne adresam cu aceasta masura se pare ca au o temere, justificata (…) o sa aiba de recuperat TVA. Am cerut Ministerul Finantelor sa gaseasca, pana saptamana viitoare, o modalitate prin care sa vedem daca se poate rezolva aceasta problema (a recuperarii TVA-ului-n.r)”, a precizat seful PSD, de la Parlament.

Asadar, saptamana viitoare s-ar putea lamuri asupra oportunitatii aplicarii unei astfel de masuri. “N-as vrea sa renuntam, pentru ca este o masura care poate dinamiza acest domeniu”, a conchis liderul social-democrat.

Proiectul in cauza a fost depus in urma cu doua luni la Senat, insa nu a fost supus, deocamdata, dezbaterilor.