Dragnea, declaratie surprinzatoare: Am un salariu foarte mare!

Lista noului Executiv e gata. Cate ministere are ALDE/cate femei vor fi in Guvern

Politica

Lista cu viitorii ministri e gata si va fi anuntata in cateva ore, dupa ce va fi apropabat de forurile de conducere ale PSD si ALDE. Desi secretul in privinta numelor viitorilor ministri a fost pastrat cu sfintenie in ambele tabere, pe surse s-au vehiculat mai multe variante in privinta noii echipe de la Palatul Victoria.