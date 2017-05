Dragnea: Daca nu mai am autoritate in partid, ma apuc de pescuit in mod profesionist

Pe langa faptul ca a anuntat ca situatia senatorului Serban Nicolae va fi transata miercuri, in cadrul Comitetului Executiv al PSD-ului, Dragnea a mai subliniat unele aspecte ce tin de acest act normativ.

Manifestandu-si o data in plus “nemultuirea” fata de cele intamplate, Dragnea nu a exclus varianta ca in cadrul reuniunii conducerii psediste sa se decida unele sanctiuni, insa s-a ferit sa faca nominalizari sau sa dea detalii. A subliniat, in schimb – mai in gluma, mai in serios – faptul ca in cazul in care ar constata ca rolul sau de lider al formatiunii risca sa devina unul strict formal, ar putea sa se reorienteze catre pescuit. “Daca nu mai am autoritate in partid, o sa vad, o sa plec si o sa ma apuc de pescuit. In mod profesionist”, a subliniat, zambind, liderul PSD.

Reluandu-si rapid tonul serios, Dragnea a adaugat: “Pe mine m-a interesat ca acele amendamente sa nu fie adoptate. Eu am inteles, dar vreau sa discutam in mod deschis si transparent in CEx asta, ca li s-a spus ca e in regula cu acele amendamente. Cand au vazut pozitia mea, si-au dat seama ca, de fapt, nu era o informatie corecta”.

Precizarile liderului PSD au fost facute chiar in ziua in care Comisia Juridica a Senatului a dat raport de admitere pe marginea proiectului de lege, dar si la cateva zile de cand s-au iscat controverse ca urmare a aparitiei unor amendamente la proiectul legii gratierii, ce vizau si fapte de coruptie.

foto: Facebook/Liviu Dragnea