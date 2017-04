Dragnea da din nou ochii cu judecatorii Instantei Supreme

Fara sa vrea sa faca niciun fel de declaratii in momentul in care a ajuns la Inalta Curte, marti la pranz, cu pitine minute inainte de ora 12, Liviu Dragnea si-a facut loc printre reporteri si cameramani si s-a grabit sa intre in cladierea instantei.

Prezenta celui de-al treilea om in stat in fata judecatorilor are legatura cu dosarul in care procurorii DNA l-au acuzat pe Dragnea de instigare la abuz in serviciu, in aceeasi cauza fiind cercetata si fosta sotie a liderului PSD, Bombonica Prodana (fosta Dragnea).

In urma cu doar o zi, Inalta Curte respinsese contestatia la executare formulata, in chip de cale extraordinara de atac, fata de pedeapsa definitiva dispusa de instanta in dosarul “Referendumul”. Ceea ce inseamna, pe scurt, ca Dragnea a ramas cu pedeapsa de doia ani cu suspendare.