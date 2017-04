Dragnea confirma ca asteapta decizia CCR. Ce spune despre eventualitatea de a candida la prezidentiale

Avand in vedere ca, recent, social-democrata Olguta Vasilescu nu excludea varianta ca Dragnea sa candideze la viitorul scrutin prezidential, seful PSD a replicat ca inca nu se gandeste la un astfel de pas.

Cum, de altfel, nu mai vorbeste nici despre varianta Dragnea-premier, cel putin nu inainte ca magistratii CCR-ului sa se pronunte pe marginea sesizarii privind continutul legii care impiedica persoanele condamnate penal sa acceada in functii guvernamentale. “Despre decizia Curtii Constitutionale sa vedem intai daca se adopta astazi si as prefera sa vorbesc dupa ce se va adopta. In ceea ce priveste intentia mea de a deveni premier, am spus-o si o repet, il sustin in continuare pe premierul Sorin Grindeanu si programul de guvernare. Indiferent ce spun unii colegi de-ai mei, principalul meu obiectiv este ca programul de guvernare sa se implementeze, asa cum scrie in fiecare articol. Restul sunt jocuri politice. Nu am aceste preocupari acum”, a subliniat seful PSD.

“Pana in 2019 mai este cale lunga, nu am aceasta preocupare acum”, a fost raspunsul lui Liviu Dragnea cand a fost intrebat, concret, daca are in plan sa candideze la viitoarele prezidentiale.