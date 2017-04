Dragnea ar putea afla azi soarta contestatiei in anulare in dosarul “Referendumul”

Dupa mai multe amanari, Instanta Suprema ar putea da, in aceasta prima zi a saptamanii, solutia in privinta contestatiei in anulare formulate de catre apararea legala a lui Liviu Dragnea.

Seful PSD a apelat la aceasta cale exceptionala de atac a sentintei definitive primite in dosarul “Referendumul” – si anume de condamnarea cu doi ani cu suspendare – invocand intarzierea redactarii deciziei de condamnare, despre care a anuntat nu o data ca ar fi fost facuta depasindu-se limita legala de 30 de zile.

Ramane de vazut daca instanta va decide repunerea pe rol a cauzei. La termenul precedet, Dragnea se declara increzator in decizia ICCJ in privinta contestatiei pe care a depus-o in acest caz.