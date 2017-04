Dragnea, apostrofat la plecarea de la instanta: “eu la circ nu merg fara bilet!”

Pana sa ajunga la masina cu care avea sa plece de la instanta, dupa ce a fost prezent la un termen al procesului sau, liderul social-democrat a avut parte de o insotire extrem de vocala.

A fost un moment pus la cale de cateva persoane, care l-au aprostrofat pe Liviu Dragnea, din curtea instantei si pana in strada. “Nu va suporta nimeni in tara asta”, a tinut sa-i transmita, pe un ton categoric, o femeie, inainte ca un barbat sa-l intrebe cum de are functie de conducere in Parlament, daca are o condamnare.

Dupa ce i-a ascultat, din mers, Dragnea a ales sa le transmita un mesaj scurt si categoric contestatarilor sai: “asta-i circ, si eu la circ nu merg fara bilet”. Totodata, seful PSD s-a oprit pentru scurta vreme intreband in cateva randuri: “ce-am furat eu, domnule?”.