Dragnea anunta o “mustrare verbala” in cazul Olgutei Vasilescu: Sper sa nu se mai intample

Vizibil deranjat de faptul ca a tot trebuit sa dea explicatii pentru masuri anuntate de unii ministri din actualul Guvern, Dragnea a pus punctul pe i: comunicarea e marea problema a unor reprezentanti ai Executivului.

“Ca de obicei s-a comunicat foarte prost (…) degeaba ne spun noua, in spatele usilor inchise, ca sunt indemnizatii uriase si e nevoie sa fie plafonate, daca nu explica asta inainte. N-au explicat, sa fie sanatosi”, a subliniat, destul de iritat, liderul pesedist, alegand sa nu spuna daca se refera la vicepremierul Shhaideh ori la ministrul Vasilescu.

Dragnea a tinut sa sublinieze ca nici el, nici colegii din conducerea PSD-ului nu mai vor sa afle de la televizor ce idei mai au ministrii pesedisti. Si ca e nevoie sa existe discutii in interiorul partidului, inainte de a se transmite public unele aspecte.

Nu in ultimul rand, seful PSD a dezvaluit ca in sedinta de miercuri s-a discutat chestiunea plafonarii indemnizatiilor pentru cresterea copilului – subiect despre care, se stie, a iscat indelungi discutii in ultimele zeci de ore. Dar si ca ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, s-a ales cu o atentionare verbala. “A fost doar o mustrare verbala. Sper sa nu se mai intample (…) Au capatat un obicei prost. Sunt buni ministri, (…) numai ca ei comunica doar efectele, uitand sa comunice inainte ce a determinat acea masura”, a conchis seful social-democratilor, la o zi dupa ce Olguta Vasilescu spunea ca ar exista varianta instituirii unui plafon cuprins intre 5 si 10 mii de lei.