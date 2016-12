Dragnea: Am primit multe mesaje, prin interpusi, ca o sa fiu arestat

Liderul partidului castigator al alegerilor a adus in discutie faptul ca ar fi primit amenintari, din care sa inteleaga ca ar risca sa-si piarda libertatea. In replica, Dragnea sustine ca nu pleaca urechea la astfel de tentative de intimidare.

“Am primit multe mesaje de genul asta, prin tot felul de interpusi- ca o sa fiu bagat in puscarie, ca o sa fiu arestat (…) ‘cand o sa ramai fara imunitate o sa te arestam’. Sunt aici”, a declarat seful PSD, seara trecuta, la Antena3, fara sa dea si alte detalii sau sa indice vreo sursa a acestor tentative.

Acelasi Liviu Dragnea a sustinut ca astfel de aspecte nu ar fi tocmai singulare, insa chiar si asa, ca nu are de gand sa faca un pas in lateral. “Am primit si altfel de amenintari, nu ma mai sperie, nu m-au speriat niciodata, nu cedez la santaj. (…) sunt niste oameni care incearca prin tot felul de mijloace sa intoarca istoria. Nu mai merge (…) cine nu intelege ca atunci cand porneste un val in societatea romaneasca el nu poate fi oprit de pixul nimanui, chiar daca este pixul prezidential, va fi maturat de acest val si aruncat in istorie”, a subliniat seful PSD.