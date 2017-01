Dragnea vrea ca Guvernul sa elimine, saptamana asta, “corvoada numita Formularul 088″

Pe langa eliminarea taxei radio-TV, a timbrului de mediu si a altor 100 de taxe nefiscale cuprinse in “Legea Dragnea”, cum a ajuns ea sa fie cunoscuta opiniei publice, o alta masura menita sa vina in sprijinul romanilor intreprinzatori e pe cale sa se oficializeze in doar cateva zile.

Si anume eliminarea Formularului 008 – pe care reprezentantii firmelor care solicitau inregistrarea in scopuri de TVA au trebuit sa il completeze incepand din februarie 2015 – si pe care Dragnea il vrea eliminat cat mai curand posibil. “In 2016, Formularul 088 a fost cosmarul oamenilor de afaceri. O povara birocratica, din cauza careia mii de firme romanesti au fost blocate abuziv! De altfel, este prima data, in ultimii 8 ani, cand numarul de firme inchise a fost mai mare decat cel al firmelor infiintate”, considera seful social-democratilor, Dragnea subliniind, miercuri, pe Facebook, faptul ca a “cerut guvernului PSD ca, in aceasta saptamana, sa elimine corvoada numita Formularul 088!”

Si pentru a risipi din start orice nedumerire sau temere pe aacest subiect, liderul PSD a mentionat, in acelasi mesaj, ca “nu exista implicatii bugetare, din contra, va stimula crearea de noi companii”.

Ceea ce inseamna ca sunt mari sanse, in cateva zile, Formularul 088, mai exact acea declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni di sfera TVA, sa devina istorie.