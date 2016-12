Dragnea a anuntat calendarul investirii noului Guvern/ Cand ar vrea Grindeanu sa aiba loc prima sedinta a Executivului

La cateva ore de cand din directia Cotrocenilor s-a facut public faptul ca presedintele Iohannis l-a acceptat pe Sorin Grindeanu ca premier, semnand decretul de desemnare, Liviu Dragnea a iesit in fata presei si a anuntat un calendar al investirii noului Executiv.

”Asa dupa cum ati vazut si dvs si toata tara noi am dat dovada de maxima rabdare, intelegere si intelepciune (…) am pus deasupra interesul Romaniei de a avea o stabilitate politica ce ne da posibilitatea de a pune in practica programul nostru de guvernare votat de romani”, si-a inceput Dragnea discursul sustinut la Parlament, vineri dupa-amiaza, nu inainte de a aminti opiniei publice faptul ca nu seful PSD a fost propus ca premier, cum multi s-ar fi asteptat, ca prima propunere a fost respinsa fata motivare, dar si ca desemnarea lui Grindeanu s-a facut cu o intarziere ”nejustificat de mare”. ”N-am inteles de ce n-a fost desemnat ieri dl Sorin Grindeanu. (…) Am asteptat pana in ultima clipa”, a adaugat seful PSD, care a subliniat ca daca aceasta desemnare nu s-ar fi facut in timpul zilei in curs, s-ar fi luat in calcul demararea, saptamana viitoare, procedurilor parlamentare astfel incat sa ”instalam totusi guvernul de care Romania are nevoie”.

Amintind, printre altele, faptul ca se amana cu o luna marirea salariului minim cu o luna, adica pana la 1 februarie, la fel cum se amana si eliminarea contributiilor la sanatate pentru pensionari, Dragnea a precizat, in aceeasi conferinta sustinuta in formula de trei, adica alaturi de Grindeanu si Tariceanu, calendarul investirii noului Executiv, care presupune ca miercuri, pe 4 ianuarie, vor avea loc atat audierile in comisiile de specialitate si votul de investitura, dar si consultarile cu UDMR-ul si grupul minoritatilor nationale. Acelasi sef al PSD a anuntat ca vor propune ca miercuri la ora 19 sa aiba loc si ceremonia de depunere a juramantului pentru membrii Guvernului. In acest sens, sefii din Coalitie ii vor trimite presedintelui o scrisoare.

De altfel, premierul desemnat Grindeanu a anuntat ca, daca programul se va respecta, ar urma sa aiba loc o prima sedinta a noului Guvern miercuri seara, de la ora 21.