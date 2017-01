Doua dintre audierile din comisii, cu usile inchise. De ce s-a ales acest lucru in cazul lui Dan si Les

Cum s-a mai intamplat si in anii tercuti, inainte de investirea noilor sefi ai Internelor si Apararii, si de aceasta data candidatii pentru aceste doua portofolii au discutat cu reprezentantii comisiilor parlamentare de specialitate departe de ochii si mai ales de urechile presei.

Totul ca urmare a faptului ca a fost invocat faptul ca subiectele abordate tin de securitate nationala. Si in ciuda faptului ca au fost voci care au invocat faptul ca inca posibilii viitori ministri nu au avut acces la astfel de informatii, s-a decis ca jurnalistii sa nu aiba acces in salile in care au avut loc audierea Danielei Carmen Dan, propusa la conducerea Ministerului de Interne si, respectiv, a lui Gabriel Beniamin Les, viitorul conducator al Ministerului Apararii. In ambele cazuri au fost date avize favorabile numirii in functiile amintite, cu precizarea ca in privinta lui Carmen Dan au fost 17 voturi “pentru” si 11 imptoriva, in timp ce in cazul lui les au fost 19 voturi favorabile si, de asemenea, 11 “impotriva”.

La finele audierilor, Dan a negat orice speculatie cum ca ar fi stiut intrebarile dinainte – cum s-a vehiculat. “N-am venit pregatita cu intrebari, am venit cu programul de guvernare”, a lamurit viitoarea sefa a MAI, inainte de a adauga faptul ca “rolul meu la nivelul ministerului va fi sa muncesc”.

La randul sau, Gabriel Les a declarat ca e nevoie sa se continue inzestrarea Armatei, inclusiv cu noi avioane F 16. “Este semnata cererea pentru o oferta de noua escadrila. Este nevoie, o escadrila de 12 avioane nu este suficient sa cream acea capabilitate de care avem nevoie”, a sustinut Les.Totodata, intrebat, cu subiect si predicat, ce anume considera ca il recomanda pentru sefia MApN, Les a oferit urmatorul raspuns: “activitatea pe care am depus-o ca si secretar de stat in cadrul Departamentului pentru Armamente (…) si proiectele pe care le-am derulat in cursul acestui an”.