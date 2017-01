Dosarul Mineriadei. Ion Iliescu a dat din nou ochii cu procurorii – “No comment”

Primul presedinte de dupa Revolutie si-a inceput saptamana cu o vizita la Parchetul General, mai exact cu o oprire in fata procurorilor militari care ancheteaza “Dosarul Mineriadei”, in care Ion Iliescu este urmarit penal pentru infractiuni impotriva umanitatii.

A stat in incinta in jur de trei sferturi de ora, adica pana in jurul orei 10 si 20 de minute, iar la plecarea de la audieri nu a dorit sa stea de vorba cu presa, in ciuda faptului ca reporterii i-au adresat mai multe intrebari pe acest subiect. “No comment”, a fost replica fostului sef al statului, rostita in incercarea de a cobori treptele Parchetului, printre armata de jurnalisti, pentru a ajunge cat mai rapid la masina cu care a plecat de la institutie.

Inainte sa discute cu procurorii, intrebat daca se simte vinovat pentru ceva, fostul presedinte a raspuns doar atat “nu, bineinteles ca nu”.

Ion Iliescu nu a fost singurul nume cunoscut din sfera politicului – sau nu – care s-a prezentat, in ultimele zile, la Parchet, pentru a discuta cu procurorii in acest caz. Atat Victor Ciobea, cat si Andrei Plesu au fost audiati ca martori, in timp ce Adrian Sarbu sau Gelu Voican Voiculescu, precum si Miron Cozma, cercetati in acest dosar, au ajuns la randul lor in fata anchetatorilor.

foto: captura B1 TV