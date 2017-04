Dosarul lui Oprea ajunge pe masa CCR-ului

Cauza in care fostul vicepremier Gabriel Oprea este acuzat de catre procurorii anticoruptie de abuz in serviciu in dosarul “Limuzina de lux” cum este cunoscut in spatiul public, avand in vedere ca vizeaza achizitionarea unui autoturism, de catre DIPI, va ajunge in atentia magistratilor de la Curtea Constitutionala.

Totul dupa ce Instanta Suprema a admis cererea formulata de catre aparatorii legali ai fostului ministru de Interne, care au invocat o exceptie de neconstitutionalitate generata de lipsa definirii unui prag valoric pentru notiunea de “abuz in serviciu”.

Oprea a fost trimis in judecata in acest dosar in urma cu aproape un an, laaturi de alti fosti sefi din cadrul Departamentului de Informatii si Protectie Interna.