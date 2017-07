Dosarul Elenei Udrea, retrimis la Inalta Curte

Fostul ministru al Turismului si ex-deputatul Elena Udrea a aflat, miercuri, ca dosarul in care procurorii DNA o acuza de coruptie, in privinta finantarii campaniei electorale din 2009 va face cale intoarsa la Inalta Curte.

Trimisa, la inceputul acestei luni, la Curtea de Apel Bucuresti, tocmai din directia Inaltei Curti, speta va ajunge din nou pe masa judecatorilor Instantei Supreme, dupa ce CAB-ul a decis ca nu are competenta materiala pentru a judeca aceasta cauza.

In acelasi dosar – trimis in instanta in luna mai – mai este cercetata, va reamintim, si Ioana Basescu, notar de profesie.