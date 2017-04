Dobrovolschi: Iohannis, foarte multumit de cum au actionat institutiile romane in cazul Ghita

La doua zile de cand ministrul Justitiei a anuntat ca au fost trimise documentele catre oficialii sarbi, in privinta extradarii lui Sebastian Ghita, s-a aflat cum i s-a parut presedintelui ca au actionat autoritatile autohtone in cazul fostului parlamentar.

Alegand sa nu spuna, concret, daca Presedintele a vorbit cu omologul sau sarb in legatura cu fostul deputat Ghita, localizat in Belgrad in urma cu mai bine de doua saptamani, purtatorul de cuvant de la Cotroceni a precizat ca presedintele “este foarte bine informat in legatura cu fiecare pas care a fost infaptuit in cadrul acestei proceduri”.

Astfel incat, din cate a subliniat Madalina Dobrovolschi, “domnul presedinte Klaus Iohannis este foarte multumit de modul in care au actionat autoritatile, institutiile romane, in acest caz”.

Ghita a fost gasit in capitala sarba inainte de Pasti.