DNA anunta trimiterea in judecata a unui procuror

Anchetatorii anticoruptie ploiesteni au decis sa il actioneze in judecata pe Catalin Nicolae Ceort, procuror la Parchetul General la data presupusei fapte care i se imputa.

Din cate anunta reprezentantii DNA, Ceort este acuzat de luare de mita, in calitate de procuror in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia Urmarire Penala si Criminalistica.

In acelasi dosar a fost trimis in judecata si un avocat suspendat din cadrul Baroului Bucuresti, Victor Ignat, pentru complicitate la luare de mita. Ignat este cercetat la momentul de fata sub control judiciar.

Trebuie spus ca dosarul va fi judecat de catre magistratii Curtii Supreme.

Iata ce se precizeaza in comuicatul DNA in cazul de fata:

“In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul lunii decembrie 2016, inculpatul Ceort Catalin Nicolae, in calitate de procuror in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia Urmarire Penala si Criminalistica, in mod indirect, prin intermediul inculpatului Ignat Victor, a pretins suma de 260.000 de euro de la un om de afaceri (martor in cauza), cercetat pentru comiterea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani intr-un dosar penal aflat in instrumentarea magistratului.

Acesti bani au fost pretinsi de inculpatul Ceort Catalin Nicolae in legatura cu indeplinirea unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu sau in legatura cu un act contrar acestor indatoriri, in sensul adoptarii unei solutii favorabile fata de martor in cauza respectiva.

La data de 27 decembrie 2016, in scopul aratat mai sus, inculpatul Ignat Victor a primit de la omul de afaceri suma de 30.000 de euro, moment in care s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante”.