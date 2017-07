Discutii Iohannis- Tutuianu, la Cotroceni

Seful statului si ministrul Tutuianu s-au aflat, miercuri, la masa discutiilor, la sediul Presedintiei.

Un anunt in acest sens a venit chiar din directia Administratiei Prezidentiale, de unde aflam si ca intrevederea a avut in vedere Planul de inzestrare a Armatei Romaniei pentru perioada 2017 – 2026, pe care ministrul Apararii i l-a prezentat primului om in stat. Este vorba despre proiectul ce prevede alocarea a doua procente din PIB Apararii, timp de un deceniu, din 2017 incepand.

De altfel, demersul in cauza, “in forma sa revizuita actuala, va face obiectul prezentarii in cadrul viitoarei sedinte a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii’, transmite aceeasi sursa, dupa ce, se stie deja, proiectul a fost retras de pe agenda precedentei reuniuni a CSAT-ului, tocmai pentru a se face unele modificari de ordin tehnic.