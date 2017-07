Din nou la microfon. Iata-l pe Ludovic Orban cantand “Asa-i romanul”! (VIDEO)

Nu e prima oara cand alege sa interpreteze -vocal, nu doar la chitara- o piesa. De aceasta data, Ludovic Orban a captat atentia celor prezenti, la acest sfarsit de saptamana, la un eveniment aniversar – cantand o parte dintr-un cantec traditional.

Aflat pe scena la Zilele comunei clujene Ciurila, localitate pastorita de un liberal, Cristinel Popa, liderul PNL nu s-a sfiit sa cante, in momentul in care interpretul de muzica populara care prezenta, de fapt, in fata publicului celebra melodie “Asa-i romanul” a indreptat catre el microfonul.

Asa a rezultat un nou moment muzical marca Ludovic Orban, de aceasta data inregistrat undeva la circa 20 de kilometri de Cluj, unde se afla Ciurila.



Actualul lider al PNL a cantat in fata colegilor sai de partid si in toamna lui 2014, la un eveniment politic la care era prezent si actualul sef al statului- vezi minutul 6.55 -

sursa foto: Facebook/Ludovic orban

sursa video: youtube