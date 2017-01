Deputatii, in sesiune extraordinara pana la finele lunii. “Pentru a da posibilitatea Guvernului sa lucreze”

Desi predecesorii lor erau in vacanta in prima luna ale anului, nu la fel stau lucrurile in privinta noului val de parlamentari din cadrul Camerei Deputatilor.

Noii alesi ai neamului sunt convocati intr-o noua sesiune extraordinara, intervalul cuprinzand saptamanile ce au ramas din aceasta prima luna a anului. Concret, Liviu Dragnea, in calitate de al treilea om in stat, adica de presedinte al Camerei Deputatilor, a convocat acest for legislativ in sesiune extraordinara, in intervalul 9-31 ianuarie.

Acelasi dragnea a explicat, cu doar cateva momente in urma, de la Parlament, faptul ca s-a luat aceasta decizie “cu un scop precis”, si anume “pentru a da posibilitatea Guvernului Romaniei sa lucreze”, avand in vedere faptul ca PNL-ul a atacat la CCR legea care i-ar fi permis Executivului sa emita ordonante, pe durata vacantei parlamentare. Ceea ce inseamna ca, pana la lamurirea contestatiei, Cabinetul Grindeanu nu are aceasta abilitate de a emite ordonante. “Pentru a scoate Guvernul din aceasta situatie, pentru ca chiar trebuie sa lucreze, Camera Deputatilor este in lucru”, a conchis Dragnea.

Va amintim faptul ca sesiunea normala incepe pe 1 februarie.