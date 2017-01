Deputatii au dat unda verde: pensionarii, scutiti de plata CASS

Alesii neamului din cadrul Camerei Deputatilor au votat – in calitate de for decizional- actul normativ prin care se elimina impozitul pe venit, de 16 procente, pentru pensiile mai mici de 2.000 de lei, dar si plata contributiilor de sanatate -CASS-ul – pentru toate tipurile de pensii.

A fost vorba despre un vot dat in cadrul unei sesiuni extraordinare desfasurate joi, in conditiile in care proiectul trecuse de Senat in cursul toamnei trecute.

Pasul urmator ii revine sefului statului, catre care va ajunge acest demers legislativ. Iohannis are la dispozitie mai multe posibilitati – sa promulge legea, caz in care prevederile sale ar urma sa intre in vigoare incepand de luna viitoare, sau sa intoarca proiectul in Legislativ, ori sa o conteste la CCR. De aceasta masura – a scutirii de impozitul pe venit- ar urma sa beneficieze circa 1, 2 milioane de romani care, la momentul de fata, au pensii sub limita sumei mentionate.