Decizie finala: Dosarul Elenei Udrea se judeca la Curtea de Apel Bucuresti

Dupa mai multe saptamani in care nu s-a stiut ce instanta va ajunge sa judece dosarul in care sune cercetate, printre altii, Elena Udrea si Ioana Basescu, marti s-a aflat o hotarare definitiva.

Si anume Instanta Suprema a decis ca va fi Curtea de Apel cea care va judeca, in Camera preliminara, cauza in care au fost deferite justitiei mai multe persoane acuzate in dosarul ce tine de finantarea campaniei electorale pentru prezidentialele din 2009.

In prima faza, Inalta Curte isi declinase competenta catre CAB, insa aceasta din urma instanta a dispus, luna trecuta, retrimiterea cauzei la ICCJ, considerand ca speta nu ar fi de competenta sa.

In dosarul respectiv, fostul ministru Udrea este acuzat de DNA de instigare la luare de mita, in timp ce Ioana Basescu de instigare la delapidare si spalare a banilor. Dosarul a fost trimis in instanta in mai acest an.