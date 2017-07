Decizie definitiva: Dan Voiculescu va fi eliberat conditionat

Fostul senator Dan Voiculescu primeste o veste buna din partea instantei. Si anume ca isi va redobandi libertatea, dupa aproape trei ani in care a fost incarcerat.

O decizie definitiva in acest sens au luat, in cursul zilei de marti, judecatorii de la Tribunalul Bucuresti, dupa ce in prima instanta se pronuntasera favorabil eliberarii conditionate si magistratii Judecatoriei Sectorului 5.

Dan Voiculescu (71 de ani) a fost condamnat la 10 ani de detentie in dosarul Privatizarii Institutului de Cercetari Alimentare.