Decizia instantei: Radu Mazare – 4 ani cu suspendare

Dupa 9 ani de judecata si nu mai putin de 8 amanari, magistratii Curtii de Apel Bucuresti au anuntat decizia in dosarul in care fostul edil al orasului de la malul marii si fostul sef de Consiliu Judetean fusesera trimisi in judecata, in legatura cu retrocedare unr terenuri din judetul Constanta.

Iar hotararea – pronuntata in prima instanta, drept urmare nefiind definitiva – este urmatoarea: fostul primar constantean Radu Mazare a primit patru ani cu suspendare, iar Nicusor Constantinescu o pedeapsa de trei ani, tot cu suspendare, in timp ce afaceristul Cristian Borcea a fost achitat.