Decizia Guvernului Ciolos in privinta salariului minim

Cu mai putin de trei zile inainte de intrarea in 2017, se confirma faptul ca Executivul Ciolos va lasa noul Cabinet sa stabileasca nivelul salariului minim pe economie, pentru anul ce bate la usa.

Desi inca nu s-a format un nou guvern, pentru moment fiind asteptat ca seful statului sa isi dea acordul in privinta celei de-a doua propuneri de premier din partea PSD-ALDE, in persoana lui Sorin Grindeanu, in cursul zilei de joi de la Palatul Victoria s-a precizat faptul ca reprezentantii actualului Cabinet tehnocrat vor lasa viitoarei echipe decizia stabilirii valorii salariului minim pe economie pentru 2017.

Desi multi romani sperau ca de la inceputul anului viitor aceasta indemnizatie sa creasca, iata ca venitul minim garantat in plata stagneaza la valoarea actuala, de 1.250 de lei, ”avand in vedere ca viitorul Guvern va avea legitimitatea necesara pentru stabilirea unei noi valori care sa se aplice anul viitor”, din cate s-a anuntat din directia actualului Executiv.

Actuala valoare a salariului minim pe economie a ajuns la aceasta valoare incepand cu data de 1 mai anul curent.