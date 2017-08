Decizia DNA dupa anuntul facut de minister, vizand perchezitiile de la Palatul Victoria

O noua reactie dinspre DNA, pe marginea verificarilor desfasurate in cursul primei zile a saptamanii, la sediul Guvernului, tocmai pe marginea primelor precizari facute publice din directia Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul.

DNA-ul a dat, marti, un al doilea comunicat pe tema perchezitiilor facute, deunazi, la Palatul Victoria, de aceasta data transmitand faptul ca au sesizat Procurorul General, in unor constatari facute urmare precizarilor continute de comunicatul facut public dinspre ministerul amintit – care isi desfasoara activitatea chiar in sediul Executivului si unde s-au facut cele cinci perchezitii.

Redam in cele ce urmeaza, integral, comunicatul DNA:

“Directia Nationala Anticoruptie a sesizat procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a aprecia asupra necesitatii sesizarii din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii prevazute de art. 277 Cod penal, respectiv compromiterea intereselor justitiei, in legatura cu imprejurarea ca, in continutul unui comunicat dat publicitatii la data de 1 august 2017, Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul a inserat date nepublice din cadrul unei anchete penale, de natura sa afecteze buna desfasurare a acesteia. Concret, in comunicat se ofera date despre obiectul perchezitiei si se fac referiri la calitatea persoanelor audiate si la natura probelor.

Datele din ancheta au fost devoalate de institutia guvernamentala in conditiile in care, anterior, Directia Nationala Anticoruptie – unitatea de parchet competenta sa efectueze ancheta a emis un comunicat din care rezulta ca stadiul in care se afla in prezent ancheta impune limite stricte de comunicare publica (comunicat nr. 746/VIII/3 din data de 1 august 2017).

Precizam ca regimul informatiilor referitoare la acte procedurale efectuate de organele de urmarire penala, respectiv perchezitii, audieri de persoane, etc., este strict reglementat, iar informatii de acest tip nu pot face obiectul comunicarii publice decat in anumite imprejurari, strict determinate de stadiul anchetei si stabilite numai de organul de urmarire penala.”