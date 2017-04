De ce nu s-a simtit caldura in calorifere in toate cartierele Capitalei. Explicatiile primarului

Nu toti locuitorii Capitalei din randul celor conectati la sistemul centralizat de incalzire care au ales sa-si reporneasca, marti seara, caloriferele, cat sa nu mai tremure de frig in case, pe fondul valului de frig care a cuprins Bucurestiul, au simtit ca se incalzesc elementii sistemului.

In aceasta privinta, primarul Firea a venit, miercuri la pranz, cu o explicatie. Dar si cu un orizont de timp pana la care aceasta situatie va fi remediata. “Aseara la ora 22 s-a repornit sistemul centralizat de termoficare. Acest sistem este foarte vechi, imbatranit, este de peste 30-40 de ani – incercam sa indeplinim cat mai repede procedurile pentru obtinerea fondurilor europene de 187 de milioane de euro, destinate readaptarii, modernizarii retelei de termoficare – astfel incat oprirea sistemului, precum si repornirea sa se poata face mult mai usor (…) si nu cu avarii (…) asa cum s-a intamplat aseara. Au fost cateva avarii, de aceea nu s-a simtit in toate cartierele caldura transmisa. Astazi pana in ora 14, avem toate garantiile primite din partea conducerii RADET ca in tot Bucurestiul se va resimti caldura in apartamente”, a explicat Firea in cadrul Comandamentului de vreme rea, tinut la primarie.

E de mentionat faptul ca sunt si cetateni care nu doresc repornirea caldurii, aspect subliniat si in cadrul sedintei de miercuri.

Cat despre faptul ca au fost bucuresteni care au constatat ca, desi afara sunt temperaturi de toamna -iarna, iar in case e frig, nici apa calda de la robinet nu e tocmai calda, primarul a punctat: “presiunea si temperatura apei calde vor fi net superioare zilei de ieri (,arti-n.r). Doar procedura de repornire a sistemului, care a creat cateva avarii, a determinat ca in anumite cartiere apa calda sa fie, de fapt, asa cum se spune in popor, calaie, nu apa calda la o temperatura potrivita”.