De ce crede Ponta ca Ghita a vrut sa fie gasit

Fostul prim-ministru Ponta, despre care presa a scris nu o data ca e amic cu fostul parlamentar gasit in prag de Pasti in capitala Serbiei, si-a expus, in cateva vorbe, de pe holurile Parlamentului, teoria personala in cazul prinderii lui Sebastian Ghita.

“Mie mi se pare o farsa politica, inclusiv povestea asta cu Serbia. (…) Daca zice cineva ca ma ascund in Targu Jiu… Plec si eu din Targu Joi si ma duc si eu la Deva. Dar daca acum o luna ziceti ca eu sunt in Targu Jiu inseamna ca am vrut sa ma gasiti”, a declarat Ponta, luni dupa-amiaza.

Intrebat daca a vorbit in ultima perioada cu fostul deputat, Ponta a dat un raspuns negativ. “Nu, nici n-am discutat niciodata si daca as fi discutat le-as fi spus procurorilor (…) nu m-a cautat niciodata in aceasta perioada”, a sustinut fostul premier, vazand aceasta situatie ca pe un “semn” ca Ghita ii “e prieten in continuare, a vrut sa ma protejeze”.