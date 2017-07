De ce crede Liviu Dragnea ca a fost audiata fosta sa sotie la DNA

“N-am nicio legatura cu Tel Drum-ul”, a afirmat raspicat Dragnea, vineri, de la Parlament, inainte de a fi intrebat cum vede audierea fostei sale partenere de viata, Bombonica Prodana, la Directia Nationala Anticoruptie.

“De ce a fost chemata? Pentru ca a fost sotia mea, este singura ei vina si asta n-o sa mi-o iert niciodata”, a raspuns seful PSD, pe fondul audierii fostei doamne Dragnea, in calitate de martor, in “dosarul Brazilia”, cum este cunoscut in spatiul public.

Liviu Dragnea nu s-a oprit, insa, aici, ci a adus in discutie si faptul ca Bombonica Prodana (ex-Dragnea) a ajuns in instanta cu un dosar – despre care se stie ca a fost deschis de DNA. “Este trimisa in proces pentru ca este sotia mea si acum este anchetata tot pentru ca a fost sotia mea”, a invocat liderul PSD.

Nu in ultimul rand, Dragnea lasat sa se inteleaga ca nu uita anumite aspecte. “Si o sa spun mai multe lucruri, astept sa se deruleze evenimentele in continuare. Pentru ca daca cei care cred – care au ocupat niste functii sau cine ocupa acum niste functii- care cred ca eu sunt amnezic, se insala amarnic”, a tinut sa sublinieze Dragnea.