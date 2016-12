Cum vede UDMR-ul nominalizarea lui Sevil Shhaideh in postura de prim-ministru

Nominalizarea facuta de catre Liviu Dragnea, miercuri la pranz, la foarte scurta vreme de cand fusese, alaturi de Calin Popescu Tariceanu si Daniel Constantin, la consultarile cu primul om in stat, e privita cu ochi buni in tabara UDMR.

Cel putin asta a lasat sa se inteleaga liderul uniunii, Hunor Kelemen, care a amintit faptul ca reprezentanti ai formatiunii pe care o conduce au lucrat alaturi de Sevil Shhaideh, in vremea cand aceasta facea parte din Executiv, ca ministru al Dezvoltarii (succesor al lui Dragnea insusi pe fotoliul de sef la MDRAP – n.r). “Din punctul nostru de vedere este o propunere care poate fi sustinuta (…) nu are un background care ne pune in dificultate. Deci, din punctul nostru de vedere, e o persoana care poate sa conduca Guvernul (…) o stim ca un om onest si corect”, a punctat liderul UDMR.

