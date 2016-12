Cum vede C. Antonescu numirea “surprinzatoare” la capitolul premier: Dragnea a jucat tare si a jucat bine

Printre personajele cu nume cunoscute din sfera politicii autohtone care au comentat recenta nominalizare facuta de Liviu Dragnea, pentru postura de viitor premier, se numara si Crin Antonescu.

Fostul lider al PNL, retras intre timp din lumina reflectoarelor si din viata politica, nu s-a ferit sa laude miscarea facuta de primul om in PSD, pe fondul nominalizarii lui Sevil Shhaideh, la sefia Palatului Victoria.

Fara sa poata trece cu vederea – la fel cum au facut-o, de altfel, si alti actanti ai scenei politice care au facut referire acest subiect- faptul ca in PSD ar fi fost alte persoane care ar fi putut fi nominalizate pentru aceasta functie, fostul numar 1 in PNL considera ca pasul facut de Dragnea evidentiaza, in fapt, postura sa dominanta in cadrul taberei social-democrate. “Intr-un partid cu atatea personaje familiarizate cu marile demnitati, e o numire surprinzatoare si cred ca aceasta numire este atat de surprinzatoare, pentru ca dl Dragnea a vrut sa dea – si in sensul acesta a reusit – o dovada de maxima forta in interiorul partidului si in spatiul politic. (…) Va fi un guvern condus de facto – asta ne si spune domnul Dragnea – de la Kiseleff, de la cabinetul 1 al PSD-ului”, a declarat Antonescu, miercuri seara, la Realitatea TV.

“Dragnea a jucat tare si a jucat bine, din punct de vedere, evident, al intereselor sale politice”, a conchis Crin Antonescu.