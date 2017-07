Cum ramane cu convocarea sesiunii parlamentare extraordinare

Un alt subiect aflat pe ordinea de zi a discutiilor avute, la Coalitie, de catre liderii PSD si ALDE, cu participarea premierului si a unor ministri din Cabinetul sau, printre ei Carmen Dan, Olguta Vasilescu si Adrian Tutuianu, pe langa cel al pensiilor speciale, a fost cel ce vizeaza eventualitatea convocarii unei sesiuni extraordinare a Legislativului (aflat la acest moment in vacanta).

Calin Popescu Tariceanu a explicat, in debutul conferintei de presa de dupa sedinta Coalitiei, ca acest pas “depinde de decizia Guvernului”, in baza careia ar urma sa fie sesizata Camera Parlamentului cu responsabilitati pe aceasta tema. “Prim-ministrul ne-a informat ca masura referitoare la trecerea Elcen sub autoritatea Primariei Generale si in proprietatea Primariei Capitalei necesita adoparea unei OUG pentru care Guvernul nu este abilitat, daca aceasta masura va fi luata printr-o OUG, atunci, conform prevederilor constitutionale (…) Parlamentul se convoaca intr-un termen de 5 zile pentru a lua in dezbatere Ordonanta respectiva”, a lamurit al doilea om in stat.