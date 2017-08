Cum ramane cu achizitionarea unui avion oficial. Ce spune premierul!

Ca raspuns la o intrebare venita din partea presei, cu privire la posibilitatea ca la rectificarea bugetara sa se gaseasca fonduri pentru achititionarea unei aeronave prezidentiale, Mihai Tudose a subliniat ca ar fi necesar un avion oficial.

“Nu achizitioneaza Guvernul avioane Airbus (…) Incercam sa vedem daca gasim (…) este nevoie, totusi, s-tem ditamai tara, sa n-avem un avion, am fost in delegatii oficiale…”, a punctat premierului, din curtea Guvernului, unde a iesit la declaratii in aceasta dupa-amiaza, la finele discutiilor cu seful PSD, care au durat aproape cinci ore.

“Avion oficial, nu prezidential”, a completat Liviu Dragnea. “Un avion oficial, da, al Romaniei”, a subliniat prim-ministrul.

foto: captura Antena3