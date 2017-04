Cu ce l-a suparat ministrul Justitiei pe Dragnea: O sa cer o audienta

Abia intors din vacanta de Pasti, petrecuta in afara tarii, seful PSD s-a intors la Parlament. Dar nu oricum, ci cu un mesaj cat se poate de clar pentru ministrul Toader. “Nu poti sa beneficiezi de sustinere la nesfarsit“, a subliniat Dragnea.

Avertismentul liderului social-democrat vizeaza ceea ce i se pare o intarziere prea mult proiectul Legii gratierii. “Ministerul Justitie (…) sa ne prezinte care este planul dumnealor pentru a rezolva problema de la care s-a inceput aceasta dezbatere, si anume situatia din penitenciare. Este suficienta Legea gratierii sau nu? Au stabilit vreun program de investitii, de construire de noi penitenciare, un program de pedepse alternative? (…) Astept sa vad daca ministrul Justitiei pana acum a facut acest plan sau acest pachet legislativ de care ne-a vorbit, dupa care o sa-mi spun un punct de vedere”, a detaliat Liviu Dragnea, joi, de la Parlament.

Concret, seful PSD s-a declarat nemultumit de faptul ca seful de la Ministerul Justitiei nu a respectat termenul invocat in privinta acestui demers legislativ. “Se pare ca domnul ministru intarzie foarte mult. (…) Eu o sa vorbesc cu colegii mei, (…) cred ca nu se mai poate intazia. A zis ca vine in trei saptamani (…) cu un pachet de propuneri, n-a venit. Pana la urma Legea gratierii o sa fie aprobata in mod tacit pentru ca nu vine Ministerul Justitiei”.

Nu in ultimul rand, pe un ton vadit ironic, al treilea om in stat a transmis ca ar putea ajunge sa ii explice ministrului cum e cu atributiile puterilor in stat. “O sa cer o audienta la ministrul Justitiei, dupa ce in prealabil mi-o avizeaza primul-ministru, ca sa ii explic ca totusi Parlamentul nu e anexa Guvernului. O sa am indrazneala sa fac lucrul asta, intarzie nepermis de mult. (…) Se lungeste foarte mult discutia despre un subiect care nu mai incepe si cred ca ar trebui sa ne ocupam de toate lucrurile anunatte public si finalizate”, a conchis liderul social-democrat.