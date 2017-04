Cota 0 de TVA la tranzactii imobiliare. Grindeanu: nu stiu sa se fi retras

Intrebat pe marginea speculatiilor aparute in ultimele ore, privind o presupusa intentie din directia Executivului de a se renunta la cota zero de TVA pe tranzactii imobiliare si publicitate, Sorin Grindeanu a dat de inteles ca nu are cunostinta de vreun astfel de pas.

Premierul a subliniat ca urmeaza sa aiba o discutie cu seful PSD pe acest subiect, mai ales ca masura este prevazuta in programul de guvernare al formatiunii. “Nu stiu sa se fi retras in acest moment, normal ca am discutii dese, o sa clarificam”, a subliniat Grindeanu.

In acelasi timp, primul-ministru a tinut sa precizeze, ins,a faptul ca propunerea in cauza a venit din Parlament, si nu dinspre Palatul Victoria.