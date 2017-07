Convins ca ministrul il va anunta cand va avea concluzii in privinta evaluarii activitatii sefei DNA

Pe finalul vizitei sale la Constanta, la baza de la Kogalniceanu, presedintele a raspuns unor intrebari ale reporterilor, doua dintre ele vizand-o pe sefa DNA.

In primul rand, s-a ferit sa comenteze pe marginea faptului ca procurorul-sef nu s-a prezentat la Parlament, in ciuda faptului ca a fost invitata de trei ori la Comisia ce face verificari pe tema prezidentialelor din 2017. “Asta cred ca trebuie s-o intrebati pe dna Kovesi, nu pe mine”, s-a rezumat sa spuna Iohannis.

Cat despre evaluarea activitatii manageriale a sefei DNA, anuntata de catre ministrul Justitiei, presedintele a fost intrebat daca a avut vreo discutie in acest sens cu Toader. “Nu, si nici n-o sa am, de la mine initiativa. Sunt sigur ca ministrul se va anunta la mine imediat ce va avea niste concluzii”, a raspuns presedintele.