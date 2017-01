Contestatia PNL, USR si PMP, respinsa de CCR. Guvernul poate emite ordonante in vacanta parlamentara

Parlamentarii liberali, useristi si ai PMP nu au avut castig de cauza la Curtea Constitutionala, unde s-au adresat cu o contestatie in privinta Legii care abiliteaza Guvernul sa emita ordonante, pe perioada vacantei parlamentare.

Magistratii CCR au considerat ca acest act normativ este unul constitutional, ca urmare prevederile sale pot fi aplicate.

“In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate formulata si a constatat ca dispozitiile Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante sunt constitutionale in raport cu criticile formulate. Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica Presedintelui Romaniei”, se mentioneaza din directia CCR.

Doar ca in urma cu doar cateva zile, atat conducerea Camerei, cat si cea a Senatului au decis convocarea alesilor neamului in sesiune extraordinara, in perioada 9-31 ianuarie, ceea ce inseamna, practic, faptul ca nu mai e nevoie sa se apeleze la aceasta Lege de abilitare.

Va amintim faptul ca saptamana trecuta alesii neamului au dat unda verde proiectului de lege care prevedea abilitarea Cabinetului Grindeanu de a emite ordonante pe durata in care Parlamentul e in vacanta. Cum au aparut acele contestari care au facut inaplicabil actul normativ, s-a luat decizia convocarii Legislativului in sesiune extraordinara, in conditiile in care ar fi trebuit sa revina din vacanta parlamentara abia pe 1 februarie.