Constantin, reactie la adresa lui Tariceanu, dupa Congres: O pata imposibil de sters in cariera sa

La o zi de cand Calin Popescu Tariceanu a ajuns, din ipostaza de singurul candidat la presedintia unica a ALDE, liderul formatiunii pe care, pana mai ieri, o conducea alaturi de Daniel Constantin, acesta din urma a ales sa transmita un mesaj.

Fara sa fie in sala, la Parlament, in cele doua zile ale Congresului pe care l-a considerat a fi fost nestatutar, la nivel de convocare, Constantin si-a spus punctul de vedere pe o retea de socializare. Si, desi Calin Popescu Tariceanu a subliniat, de la tribuna salii de congres, ca a depasit “tradarea” de care considera ca s-ar fi facut vinovat fostul sau coleg de la conducerea ALDE, Constantin a dat de inteles ca inca nu considera incheiat acest episod tensionat care a culminat cu retragerea sprijinului sau politic.

‘A incercat sa-si asigure presedintia dand din coate impotriva celor care i-au fost alaturi, calcand pe onoare si respect si, mai mult, intreband apoi de ce au tradat! (…) Nu este insa pentru prima data cand, in numele unui “liberalism autentic”, provoaca scindari si tradari, punand iremediabil prin longevitatea acestor actiuni o pata pe intreaga clasa politica romaneasca de dupa 1989. Amintesc episoadele din 1991, 2006, 2014 si 2017. Regret ca nici macar in al 12-lea ceas, Tariceanu nu a inteles motivele care ne despart in mod fundamental. Eu nu fac politica pentru functii, deci nici nu pot fi cumparat cu functii. in caz contrar astazi as fi fost langa domnia sa in functii precum cea de viceprim-ministru. Am ales sa sacrific aceste functii pentru oameni, nedorind sa invat lectia predata si la care ma indemna “presedintele” Tariceanu’, scrie Constantin pe facebook.

Nu in ultimul rand politicianul, noteaza, negru pe alb, ca a facut contestatia in justitie, fata de aspectele ce tin de convocarea acestui recent Congres tocmai “impotriva sa (a lui Tariceanu-n.r), si nu a partidului”. “Congresul ALDE pe care l-a comandat Tariceanu va ramane, din pacate, o pata imposibil de sters in cariera sa politica! Alta…”, conchide fostul co-presedinte ALDE.