Congres ALDE. Tariceanu, despre “tradarea” lui Constantin: Episod incheiat

Actualul co-presedinte al ALDE si, totodata, singurul candidat la sefia unica a Aliantei, s-a aratat “dezamagit” de ceea ce a numit, de la tribuna Congresului partidului, “tradarea” lui Daniel Constantin.

Evocand faptul ca ALDE a aparut in 2015, prin decizie comuna, si ca acesta ar fi “singurul partid liberal din Romania”, Tariceanu nu a ocolit nici numele celui alaturi de care asigura, la momentul de fata, conducerea Aliantei. “Cei care ataca acum ALDE din interior nu sunt multi, dar va spun sincer – ma doare faptul ca Daniel Constantin se afla printre ei. Pentru mine, aceasta tradare reprezinta un episod trist, dar este in acelasi timp si un episod incheiat. Acum este timpul sa privim inainte, invatand insa, evident, din trecut”, a sustinut al doilea om in stat, sambata, in fata colegilor sai de partid prezenti la Congres.

Reactia lui Tariceanu vine pe fondul absentei lui Constantin, anuntate inca din ziua precedenta, cand fostul sef al PC a invocat, o data in plus, faptul ca acest Congres ar fi nestatutar.

foto: Facebook/ALDE