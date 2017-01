Conducerea RATB, demisa. Regia are sef interimar

Primarul Capitalei s-a dovedit intransigenta cand a venit vorba de conducerea RATB, cand a fost vorba de reactia acesteia pe fondul viscolului care s-a abatut in Capitala. ”Toleranta zero la indisciplina am, la tupeu fata de cetateni, fata de smecherii din anumite institutii”, a subliniat Firea, sambata dimineata, de la sediul Primariei.

Dupa ce inca de vineri seara s-a declarat nemultumita de felul in care a ales conducerea Regiei sa scoata pe traseu mai multe mijloace de transport, avand in vedere ca bucurestenii au fost sfatuit sa lase acasa masinile lor si sa aleaga transportul in comun, pentru a reduce aglomeratia in trafic, Gabriela Firea a convocat pentru aceasta dimineata o sedinta a Consiliului General.

Iar in cadrul acestei reuniuni s-a votat demiterea Consiliului de Administratie si a directorului general- despre care Firea a anuntat ca se afla in concediu, numindu-se un sef interimar, in persoana lui Mihai Adrian Sorin.

”Sunt total nemultumita de modul cum au actionat pentru a indeparta zapada din statiile RATB, din refugii si sunt total nemultumita de faptul ca am stabilit sa se suplimenteze autobuzele din Bucuresti cu un numar suficient (…) Am aflat ieri cu stupoare ca domnul director plecase in concediu fara sa anunte”, a explicat Firea, adaugand ca au fost reclamatii din partea bucurestenilor atat la Dispecerat, cat si la telefonul tip Telverde pus la dispozitia locuitorilor Capitalei.

Deunazi, primarul general facea cunoscut opiniei publice ca a decis trimiterea Corpului de Control al primarului la RATB.