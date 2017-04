Condamnare definitiva pentru edilul din Deva

Mircia Muntean si-a aflat, in prima zi a acestei saptamani, sentinta dispusa in dosarul in care a fost acuzat ca a facut accident dupa ce ar fi condus sub influenta alcoolului.

Primarul devean a ramas cu pedeapsa de sase ani de detentie dispusa in cazul sau, in prima instanta, adica vara trecuta, de catre completul de trei judecatori de la Inalta Curte. Semn ca in zadar a sperat Muntean ca apelul formulat putea sa schimbe prima decizie a magistratilor, de vreme ce demersul a fost repins, din cate mentioneaza, luni, presa locala. Cum decizia Curtii Supreme este definitiva, edilul orasului Deva va ajunge in detentie.

Accidentul care il trimite dupa gratii pe actualul primar al municipiului de resedinta al judetului Hunedoara s-a produs in toamna anului 2014, incidentul fiind relatat in presa – locala si nationala- la momentul respectiv.

sursa foto: Facebook/Mircia Muntean