Concluzii dupa sedinta BPN. Neacsu merge personal sa vada ce-i de facut la PSD Timis

Pesedistul Marian Neacsu, cel care, in lipsa lui Liviu Dragnea, a condus sedinta Biroului Permanent National al PSD-ului, a facut publice, in urma cu scurta vreme, aspectele ce au fost discutate pe durata sedintei de luni.

In primul rand, secretarul general al PSD a anuntat ca peste o saptamana, cand va avea loc o sedinta a Coalitiei, se va stabili asupra “oportunitatii” convocarii unei sedinte extraordinare a Parlamentului, dar si, in cazul in care se va decide acest lucru, temele ce vor fi abordate in cadrul acesteia.

Totodata, cu privire la situatia din fruntea organizatiei Timis, Neacsu a precizat ca “nu am luat o decizie propriu-zisa”, dar ca se va deplasa personal marti la Timisoara si ca, vreme de doua zile, va discuta “cu toti factorii PSD implicati”, pentru a se gasi o solutie pentru preluarea interimara a sefiei filialei locale.

foto: captura Antena3